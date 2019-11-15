Son Dakika Haberleri: Rus birlikleri, Suriye'de ABD'nin terk ettiği üsse ulaştı
Son Dakika Güncel Rus birlikleri, Suriye'de ABD'nin terk ettiği üsse ulaştı - Son Dakika

Rus birlikleri, Suriye'de ABD'nin terk ettiği üsse ulaştı

7 saat önce

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, önceden ABD birliklerinin bulunduğu Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne girdi.

Rus birlikleri, Suriye'de ABD'nin terk ettiği üsse ulaştı, System.String[]

Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin, önceden ABD birliklerinin bulunduğu Suriye'nin kuzeyindeki hava üssüne girdi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rus askeri güçleri, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn al-Arab civarındaki önceden ABD birliklerinin bulunduğu hava üssüne ulaştı. ABD birliklerinin üsten çekilmesinin ardından Rus askeri güçlerinin kontrolüne geçen üsse Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri helikopterler sevk etti.

Haberde bir askeri personelin, "Birliklerimiz üssü korumaya ve civarda devriyeye başladı. Mayın çıkarıcılar şu anda, tesiste patlayıcı cihaz olup olmadığını kontrol ediyor. Bizden önce üssü kullananların ne gibi sürprizler bırakmış olabileceklerini bilmiyoruz" dediği belirtildi.

Öte yandan bölgede, sivillere insani yardım ve sağlık hizmeti yardımlarına başlandığı ve yakında insani yardım merkezi kurulacağı duyuruldu.

Rusya Savunma Bakanlığı televizyonu Zvezda TV de Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin bölgeden görüntüsünü paylaştı.

Görüntü Dökümü

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-Bölgenin helikopterden görüntüsü

-Helikopterde yer alan askeri personel

-Helikopterden bölgeye iniş yapan askeri personel

-Personelin karadan görüntüsü

-ABD birliklerinin terk ettiği üsten görüntü

-Üssün içinden görüntü


Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:14 Kaynak: DHA
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Rus birlikleri, suriye'de abd'nin terk ettiği üsse ulaştı
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