Rus birlikleri Tel Rıfat kırsalından ayrılıyor - Son Dakika

Rus birliklerinin bölgeden çekilme sebebi henüz bilinmezken birliklerin bölgeden çekilmesini istemeyen terör örgütü YPG/ PKK mensupları yollarda kurdukları barikatları aleve verdi.

Suriye 'de Halep'in kuzeyindeki Tel Rıfat kırsalındaki Rus birliklerinin askeri araçlarla bölgeden ayrıldığı belirtildi.

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