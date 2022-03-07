Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı - Son Dakika

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.
Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı' denildi.
'10 ROKET GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ'
Öte yandan Mıkolayiv kenti ve çevresinde ekiplerce yapılan çalışmada, 9A52-4 Tornado tipi roket gövdesi ele geçirildiği ifade edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: DHA
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