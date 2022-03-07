Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı - Son Dakika
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Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı

07.03.2022 09:49

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Rus birliklerinin Mıkolayiv kentinde yerleşim yerini hedef aldığını duyurdu.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, 'Mıkolayiv genelinde yerleşim yerlerine roket saldırısı düzenlendi. Saldırılar sonucu 5 yerleşim yerinde ve fabrikada yangın çıktı' denildi.

'10 ROKET GÖVDESİ ELE GEÇİRİLDİ'

Öte yandan Mıkolayiv kenti ve çevresinde ekiplerce yapılan çalışmada, 9A52-4 Tornado tipi roket gövdesi ele geçirildiği ifade edildi. Bölgede çalışmaların devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı
Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus birliklerinden yerleşim yerlerine roketli saldırı - Son Dakika


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