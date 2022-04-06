Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor - Son Dakika
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Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor

06.04.2022 13:16

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 42. gününe girerken başkent Kiev'in civarındaki köylerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı 42. gününe girerken başkent Kiev'in civarındaki köylerden çekilen Rus birliklerinden kalan patlamamış mühimmat, Ukraynalı uzman ekipler tarafından toplanıyor. Kiev'in hemen yanı başındaki köylerde çatışmaların ağır izleri tazeliğini koruyor. Tankların ezdiği araçlar, bombalanmış evler, yollarda oluşan bomba çukurları dikkat çekiyor. Mayınlanmış alanlarda hassasiyetle inceleme yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, patlamamış top mermilerini belli bir alanda toplayarak imha edilmek üzere araçlara yüklüyor. Yol boyunca çatışmalar sırasında öldürülmüş sivillerin cesetleriyle karşılaşılıyor.

Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor
Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor
Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus birliklerinin çekildiği köylerde cesetler göze çarpıyor - Son Dakika
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