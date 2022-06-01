Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali - Son Dakika
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Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali

01.06.2022 15:51

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Çernobil Nükleer Santralinden detaylar Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych ile röportaj Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Kiev Oblast'ına bağlıÇernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Çernobil Nükleer Santralinden detaylar

Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych ile röportaj

Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele geçirilen Kiev Oblast'ına bağlıÇernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın kuzeyinde 24 Şubat'ta Rus birlikleri tarafından ele eçirilen Kiev Oblast'ına bağlı Çernobil Nükleer Santrali'nin 1 Nisan'da Ukrayna ordusu tarafından geri alınmasının ardından son durum görüntülendi. Radyasyon Ölçüm Merkezi Müdürü Bespaliy Mykola Vasyliovych çatışmalar sırasında hasar gören ekipmanlar ve Rus askerleri tarafından alıkoyulan bazı kimyasallar hakkında bilgi verdi.

Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali
Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali
Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali
Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali

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Kaynak: AA

Radyasyon, Çernobil, Nükleer, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus birliklerinin çekilmesinin ardından Çernobil Nükleer Santrali - Son Dakika


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