Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı - Son Dakika
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Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

6 saat önce

Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdıRusya, (DHA) ? Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı.

Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Rusya, (DHA) ? Rusya'da Igor Moroz adlı bir blogger, iki yıl para biriktirerek aldığı cipini artık sıkıldığını öne sürerek helikopterle metrelerce yükseğe çıkarttırıp, aşağı bıraktırdı. Yere çakılan araç hurdaya döndü.

Olay, Rusya'nın Karelia Özerk Cumhuriyeti'nde gerçekleşti. Rus bloggerin aracı bir helikoptere bağlanarak metrelerce yükseğe çıkarıldı. Taşıyıcı halatları serbest bırakılan cip yere çakılınca neredeyse düz bir hale geldi. Olayı oturduğu sandalyeden seyreden ve daha sonra yassılaşmış aracın üzerine çıkan blogger, 'Bunu neden yaptığımı muhtemelen bana soracaksınız. Bu benim hayalimdeki arabaydı, iki yıl önce para biriktirerek arabayı satın aldım. Hayal kırıklığına uğramaya başladım, bıktım ve arabayı bu hale getirdim' dedi.

Rus blogger, şov için cipini helikopterden attırdı

Rusya, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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