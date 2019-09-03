Son Dakika Haberleri: Rus bloggera 5 yıl hapis cezası
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Rus bloggera 5 yıl hapis cezası

3 saat önce

Rusya'da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.

Rus bloggera 5 yıl hapis cezası, System.String[]

Rusya'da mahkeme, twitter hesabı üzerinden polis memurlarının çocuklarına şiddet çağrısı yapan Maks Steklov takma adlı Rus bloggera 5 yıl hapis cezası verdi.


Polis sosyal medyada Maks Steklov takma adını kullanan kişinin kimliğini Vladislav Sinitsa olarak açıkladı. Polis memurlarının çocuklarına yönelik tehdit ve şiddet çağrısı paylaşımlarında bulunan 30 yaşındaki Rus blogger, 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sinitsa'nın 31 Temmuz'da sosyal medya hesabında çok sayıda insana yasa dışı şiddet eylemleri başlatma çağrısında bulunduğu belirlendi. - MOSKOVA

Rusya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 12:57 Kaynak: İHA
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