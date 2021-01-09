Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor - Son Dakika

Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor

Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor
Son Güncelleme: 09.01.2021 16:43

Rusya'da boksör Ruslan Provodnikov -30 derece soğuk havada Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa yardım etmek için 100 km'lik koşu düzenledi.

Rusya'da boksör Ruslan Provodnikov -30 derece soğuk havada Spinal Muskuler Atrofi (SMA) hastası bir çocuğa yardım etmek için 100 km'lik koşu düzenledi.

Rusya'da SMA olarak adlandırılan, kas kaybı ile zayıflığına yol açan bir hastalıkla mücadele veren bir çocuğa yardım eli Rus boksörden geldi. Eksi 30 derece dondurucu havaya aldırış etmeyen Rus boksör Ruslan Provodnikov, SMA hastası bir çocuk için 100 kilometre koşacağını söyledi. Yardım kampanyasının işe yarayacağını ifade eden Provodnikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Hava şuanda eksi 30 ve tek hedefimiz SMA hastası olan genç bir çocuğa yardımcı olmak. Ben 100 km koşacağım. Sizler de destek verin istenilen parayı toplayıp, genç çocuğu sevindirelim" diye konuştu.Provodnikov, koşuya dün başladığını ifade ederek, yardım koşusunu 10 gün içinde bitirmeyi hedefliyor.


Kaynak: DHA

spinal müsküler atrofi, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor - Son Dakika


Son Dakika
18:03 Bakan Yerlikaya, selin vurduğu İstanbul ve Kırklareli'ndeki son durumu açıkladı
17:29 Muharrem İnce'den Meral Akşener'e ziyaret
16:52 Diyarbakır'da düğün salonunda silahlı saldırı: Zanlı tutuklandı
16:35 Pendikspor tozu dumana katacak! Galatasaray'dan Dubois ve Midtsjö'ye formayı giydiriyor
16:32 Pantolonunu indirerek tekneye binen Kanye West, şirket tarafından kara listeye alındı
16:25 Kırklareli'ndeki sel felaketinde çiftliği giden adam 3 kişiyi ölümden kurtardı
16:24 Halkalı Tren Garı, sağanak yağış sonrası göle döndü
16:06 Eylül Öztürk'ün dükkanı İstanbul'da meydana gelen sel felaketinde harabeye döndü
16:05 Marius Sumudica, Süper Lig'e geri döndü
16:02 Anayasa Mahkemesi ek MTV'yi iptal mi etti? Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2023 18:09:55. #1.12#
SON DAKİKA: Rus boksör SMA hastasına yardım için eksi 30 derecede 100 km koşuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement