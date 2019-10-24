- Rus bombardıman uçakları 13 saatte Güney Afrika'ya ulaştı

MOSKOVA - Rusya'ya ait bombardıman uçakları 11 bin kilometre mesafe kat ederek 13 saatte Güney Afrika'ya ulaştı.

Rusya Savunma Bakanlığı basın servisi tarafından yapılan açıklamada, Rusya ile Güney Afrika arasında yapılan askeri işbirlikleri kapsamında 2 adet TU-160 bombardıman uçağı, uzun menzilli Il-62 ve AN-124 nakliye uçaklarının Güney Afrika'ya ulaştığı belirtildi. Açıklamada, uçakların Rusya'dan hareketle 11 bin kilometre mesafe kat ettiği, uçuşun 13 saat sürdüğü ve uçakların havada yakıt ikmali gerçekleştirdiği ifade edildi. Güney Afrika hava sahasına giren uçaklara ise Güney Afrika'ya ait, İsveç tarafından üretilen Saab JAS-39 Gripen tipi savaş uçakları eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, uçakların Rusya'dan hareket anından itibaren Güney Afrika'ya havada yakıt ikmali yaparak ulaştığı anların görüntülerini paylaştı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin askeri heyeti de Rus uçaklarını ve Rus askeri heyetini törenle karşıladı. Güney Afrika'da bulunan Waterkloof Havalimanı'nda gerçekleşen törenlerin görüntüleri de basına servis edilirken, uçakların Güney Afrika'ya gönderilme amacının askeri işbirliği anlaşmaları gereği iki ülke arasında askeri havacılık işbirliğinin geliştirilmesi ve havacılık anlamında eğitimler verilmesi olduğu belirtildi.