Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı - Son Dakika
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Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

03.03.2022 18:53
Rus bombardımanı altındaki Kiev'de parlamento toplandı

Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamento toplanarak, milletvekilleri kanun tekliflerini onayladı.

Rus ordusunun bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de parlamento toplanarak, milletvekilleri kanun tekliflerini onayladı.

Rusya'nın bombardımanı altındaki Ukrayna'nın başkenti Kiev'de milletvekilleri yasa tekliflerini onaylamak üzere parlamentoda toplandı. Milletvekilleri, Ukrayna Milli Marşı'nı okumasının ardından kanun tekliflerini onayladı. Onaylanan teklifler arasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ilan ettiği ülke genelindeki seferberlik, işgalci Rus ordusuna yardım ve yataklığa ceza, Rusya lehine işe yarar kıymetli bilgilerin ve reklamların çalışmaları, Rusya'ya ait mülkiyetlere el konulması, yağmacıların cezalandırılması yer aldı.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Kaynak: İHA

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