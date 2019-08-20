Rus buğdayını önce sıcaklar sonra yağış vurdu
1 saat önce
Rusya'da sağanak yağış ve kuraklığın etkisi altında geçen yaz döneminin tahıl hasadını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Rusya
'da sağanak yağış ve kuraklığın etkisi altında geçen yaz döneminin tahıl hasadını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:39
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