Son Dakika Haberleri: Rus buğdayını önce sıcaklar sonra yağış vurdu
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Rus buğdayını önce sıcaklar sonra yağış vurdu

1 saat önce

Rusya'da sağanak yağış ve kuraklığın etkisi altında geçen yaz döneminin tahıl hasadını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.

Rus buğdayını önce sıcaklar sonra yağış vurdu, System.String[]
Rusya'da sağanak yağış ve kuraklığın etkisi altında geçen yaz döneminin tahıl hasadını da olumsuz etkileyebileceği belirtiliyor.
Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:39 
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