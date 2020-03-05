Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi - Son Dakika Dünya

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi

7 saat önce

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi, System.String[]

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.


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Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:11 
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