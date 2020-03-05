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Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi
7 saat önce
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı davasında savcıdan müebbet istemi
Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.
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Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:11
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