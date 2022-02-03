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Rus Büyükelçi'den, Japonya'ya "Ukrayna" konusunda Batı'ya katılmama çağrısı - Son Dakika

Rus Büyükelçi'den, Japonya'ya "Ukrayna" konusunda Batı'ya katılmama çağrısı

03.02.2022 09:19
Rus Büyükelçi'den, Japonya'ya "Ukrayna" konusunda Batı'ya katılmama çağrısı

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, Japonya hükümetine, ülkesine yönelik "Ukrayna yaptırımları" konusunda Batı ülkelerine katılmama çağrısında bulundu.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, Japonya hükümetine, ülkesine yönelik "Ukrayna yaptırımları" konusunda Batı ülkelerine katılmama çağrısında bulundu.

Büyükelçi Galuzin, Japonya Dış Muhabirler Kulübünde (FCCJ) düzenlediği basın toplantısında, Japon hükümetinin Rusya'ya, ABD ve müttefikleriyle aynı doğrultuda yanıt vereceği planlamasına tepki gösterdi.

Japon hükümetine "Ukrayna yaptırımları" konusunda Batı ülkelerine katılmama çağrısı yapan Galuzin, "amacı zararlı" şeklinde nitelediği böylesi bir hamlenin, Tokyo ve Moskova arasındaki diyaloğa katkıda bulunmayacağını belirtti.

Galuzin, olası yaptırımlara yönelik "Rusya-Japonya arasındaki çok yönlü ilişkilerin geliştirilmesine yönelik liderlerimiz arasındaki mutabakat ile çelişecek." ifadesini kullandı.

NATO'nun "genişlemesini kabul edilemez bulduklarını" dile getiren Galuzin, "Dünyanın halihazırda çok kutuplu hale geldiğine ilişkin bariz gerçeğin görmezden gelindiğini" savundu. Galuzin, ABD ve müttefiklerini "Batı'nın, dünya üzerindeki hakim etki ve üstünlüğünü korumayı hedeflemekle" suçladı.

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, düzenlediği basın toplantısında, Galuzin'in ifadelerine yanıt vermekten kaçınarak, ülkesinin Ukrayna'daki durumu endişeyle izlediğini bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile geçen ay çevrim içi zirvede bir araya gelen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın olası Ukrayna müdahalesine yönelik "saldırı halinde güçlü aksiyon" taahhüdünde bulunmuştu.

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Büyükelçi, Ukrayna, Japonya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus Büyükelçi'den, Japonya'ya 'Ukrayna' konusunda Batı'ya katılmama çağrısı - Son Dakika


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