Rus Büyükelçi: İran-Rusya Silah İşbirliğinin Önünde Engel Yok - Son Dakika
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Rus Büyükelçi: İran-Rusya Silah İşbirliğinin Önünde Engel Yok

05.05.2022 12:34
Rus Büyükelçi: İran-Rusya Silah İşbirliğinin Önünde Engel Yok

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın İran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova arasında silah işbirliğinin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi.

TAHRAN, 5 Mayıs (Xinhua) -- Yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, Rusya'nın İran Büyükelçisi Levan Dzhagaryan Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Tahran ile Moskova arasında silah işbirliğinin önünde hiçbir engel olmadığını söyledi. Dzhagaryan, Ekim 2020'de BM'nin İran'a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından İran ile Rusya arasında silah işbirliğinin geliştirilmesinin önünde hiçbir engel bulunmadığını belirterek, İran'ın Rusya'dan yalnızca savunma amaçlı silah satın aldığını ifade etti.

Dzhagaryan, "İranlılarla temas halindeyiz ve silahların yayılmasının önlenmesi ve (silahların) ihracat kontrolüne yönelik uluslararası taahhütlerimize uygun olarak, güçlü bir şekilde hareket ediyoruz" diye konuştu. Rus büyükelçi, Viyana'daki 2015 nükleer anlaşmasını canlandırma müzakerelerinde gelecekteki anlaşmanın parametreleri üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığı için görüşmelerin askıya alındığını söyledi. Dzhagaryan, "İran ve ABD'nin çözmesi gereken önemli sorunlar var" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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