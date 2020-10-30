Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi - Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi

30.10.2020 15:04
Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi, System.String[]

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

RUSYA'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ/PDY elebaşı firari Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılandığı davada, tutuklu sanıkların tahliye talepleri reddedildi.

Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklardan Hüseyin Kötüce, Ramazan Yücel ve Şahin Söğüt katılırken, Vehbi Kürşat Akalın, Ahmet Kılınçarslan, Hayreddin Aydınbaş ile Salih Yılmaz bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar ve avukatları ise salonda hazır bulundu. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ahmet Kılınçarslan, suikast ile ilgisinin bulunmadığını ve örgüt üyesi olmadığını savundu. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu olduğunu bildiren Kılınçarslan, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

TAHLİYESİNİ İSTEDİSanık Salih Yılmaz ise savunmasında, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı suçlamasını kabul etmediğini söyledi. Söz konusu suçlamanın 'Garson' kod adlı gizli tanıktan elde edilen hafıza kartındaki bilgiler doğrultusunda kendisine yöneltildiğini söyleyen Yılmaz, iddiaların doğruyu yansıtmadığını, somut bir delilin bulunmadığını ileri sürdü. Sanık Yılmaz, suikastçı Altıntaş'ın örgütteki ağabeyi olduğu iddia edilen sanık Söğüt ve Altıntaş ile en ufak bir bağlantısının bulunmadığını öne sürerek tahliyesini istedi.

Savunması tamamlanmayan bazı sanıkların süre istemesi üzerine mahkeme, sanık ve avukatlarından tahliye yönünden taleplerini dinledi. Taleplerin ardından ara kararını veren mahkeme, tutuklu sanıkların tahliye taleplerini reddine, esas hakkında savunma için süre talebinde bulunan sanıklara gelecek celseye kadar süre verilmesini kararlaştırarak, duruşmayı erteledi.


Fetullahçı Terör Örgütü, Fethullah Gülen, Aralık, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! İstanbul Valisi Yerlikaya'dan İzmir depremiyle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi Nihat Hatipoğlu'dan bira içen kızlarla ilgili yeni açıklama: Ben de sizinle beraber oturayım mı deseydim Pakistan Donanması'na ait gemi Türkiye'de uluslararası deniz tatbikatına katıldı Koronavirüse yakalanan dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen 1 haftadır yoğun bakımda Borsada işlem gören en değerli şirket BİM oldu Mesut Yılmaz'ın ölüm haberi memleketini yasa boğdu 29 Ekim kutlamasında utandıran görüntüler: Protokole deri koltuklar, gazilere plastik sandalye Mahalle muhtarı, 4 erkek çocuğuna istismar suçundan tutuklandı
İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem büyük paniğe neden oldu         
15:14
Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: İzmir'de 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:52
Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir Burak Yılmaz'dan takım arkadaşı Jonathan David'e destek: Gol atamamak her forvetin başına gelebilir         
14:38
Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi Son Dakika: Yaşlı komşusuna şiddet uygulayan ünlü şarkıcı Halil Sezai tahliye edildi         
14:25
Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi Son Dakika! Azerbaycan, aralarında bebek, çocuk ve kadınların olduğu 90 sivilin Ermenistan tarafından katledildiğini bildirdi         
14:00
Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı Brooklyn Beckham, sevgilisiyle küvet pozlarını paylaşarak ilişkilerinin yıldönümünü kutladı         
13:30
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf etti         
12:12
Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı Mesut Yılmaz için taziye mesajı yayınlayan Tansu Çiller, en büyük üzüntüsünü anlattı         
11:56
Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı Mesut Yılmaz'ın hayatındaki en acı olay! Oğlunun ölümünden sonra bir daha toparlanamadı         
11:21
Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu Alacak verecek tartışması meydan kavgasına dönüştü! Silah ve sporlar havada uçuştu         
10:57
Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti Boşanma aşamasındaki kocasının otomobiline 'doğum günü hediyesi' diye uyuşturucu koyup, ihbar etti         
10:55
Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak Barış Kartalı HİK uçaklarının lojistiği yerli sanayii ile sağlanacak         
10:41
Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu Başarılı oyuncu Ayşecan Tatari, anne oldu         
10:37
Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti Son Dakika! Eski Başbakan Mesut Yılmaz hayatını kaybetti         
09:56
Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı Amerikalı kadın köpeğiyle sokak ortasında dehşet saçtı, mahalleliler ayağa kalktı         
09:30
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı         
09:23
ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı ABD'li model Kendall Jenner, bikinili pozlarını paylaştı         
18:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2020 15:22:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus Büyükelçi Karlov'a suikast davasında sanıkların tahliye talepleri reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei