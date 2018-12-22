Son Dakika Haberleri: Rus Büyükelçi Karlov Anıldı

Rus Büyükelçi Karlov Anıldı

1 saat önce

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

Silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Antalya'da düzenlenen törenle anıldı.

Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan Dinler Bahçesi'nde düzenlenen ayin törenine Rusya'nın Antalya Başkonsolosu Oleg Rogoza, yardımcısı Vyacheslav Mikhaylov, Moskova Patrikhanesi din görevlisi Papaz Yuri Sergeev ve Antalya'da yaşayan yerleşik Rus vatandaşları katıldı.

Ayine katılanlar din görevlisi Papaz Sergeev'in eşliğinde dualar edip, mum yaktı.

Ayin sonrası gazetecilere açıklama yapan Rogoza, Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un feci bir olay sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini söyledi.

Bu olayı unutmanın mümkün olmadığını belirten Rogoza, bugün Karlov için Dinler (Hoşgörü) Bahçesi'nde bulunduklarını aktardı.

Türk makamları tarafından kendilerine verilen izine istinaden burada bir ayin düzenlediklerini anlatan Rogoza, şöyle konuştu:

"Bu ayin Moskova Patrikhanesinden gelen din görevlisi tarafından yapılmıştır. Terör saldırısı sonucu yaşamını yitiren Büyükelçi Andrey Karlov anısına yapılan bir törendir. Antalya'da yerleşik yaşayan Rusların yani Ortodoks dinine mensup insanların katılımlarıyla gerçekleştirilen bir törendir. Bu ayinin düzenlenmesi için bize izin veren Türk makamlarına minnettarlığımızı dile getirmek isterim."

Moskova Patrikhanesi din görevlisi Yuri Sergeev ise Karlov'u saygıyla andıklarını söyledi.

Onun anısına dualar ettiklerini belirten Sergeev, "19 Aralık tarihinde başka başka şehirlerden gelen ve papazlardan oluşturulan heyetimiz Demre ilçesinde Karlov Caddesin'de cenaze duaları etti. Biz de burada anma töreni için bulunuyoruz." dedi.

Sergeev, ayrıca Karlov anısına Ankara'da bir tören düzenleyeceklerini bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:46 Kaynak: AA

Rusya Federasyonu, Antalya, Ankara, Güncel
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