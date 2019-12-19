Rus büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı - Son Dakika

Rus büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı

6 saat önce

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Rus büyükelçi Karlov, Ankara'da anıldı, System.String[]

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği görevini yürütürken, uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Andrey Karlov, ölümünün 3'üncü yıl dönümünde Ankara'da düzenlenen törenle anıldı.

Andrey Karlov için görev yaptığı Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde anma töreni düzenlendi. Törene, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yönet Can Tezel, TBMM Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu milletvekilleri ve bazı büyükelçiler katıldı. Törende ilk olarak Rus askerleri tarafından büyükelçiliğin bahçesindeki Karlov anıtına çiçek bırakıldı. Daha sonra Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Erkhov ve törene katılanlar, anıta karanfil bıraktı.

Ardından büyükelçilik içindeki salonda Karlov'un anısına müzikal düzenlendi. Müzikal öncesinde konuşan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov, her yıl 19 Aralık'ta Karlov'un acısını yaşadıklarını ve onun anısını yaşatmak için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Tezel ise, Türkiye adına tekrar taziyede bulunarak, Karlov'un vatanperver, tecrübeli, ehil ve akil bir büyükelçi olduğunu söyledi.


Ankara, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 03:07 Kaynak: DHA
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