Son Dakika Haberleri: Rus Büyükelçi Karlov, Doğum Gününde Demre'de Anıldı

Rus Büyükelçi Karlov, Doğum Gününde Demre'de Anıldı

36 dakika önce

ANKARA'da 3 yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 65'inci doğum gününde Demre'deki anıtı başında anıldı.

Rus Büyükelçi Karlov, Doğum Gününde Demre'de Anıldı, System.String[]
ANKARA'da 3 yıl önce uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 65'inci doğum gününde Demre'deki anıtı başında anıldı.

Rusya'nın Klintsi şehrinde 4 Şubat 1954 tarihinde doğan ve Ankara'da 19 Aralık 2016'da uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rus Büyükelçi Andrey Karlov için Demre'de adının verildiği caddede anma etkinliği düzenlendi. Andrey Karlov Anıtı başındaki anma etkinliğine Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Rusya'nın Antalya Başkonsolosluğu'ndan görevliler, belediye meclis üyeleri ve Demreliler katıldı. Törende Rusya ve Demre Belediyesi adına çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Demre Belediye Başkanı Topcu, anma etkinliğindeki konuşmasında, "3 yıl önce yaşadığımız bu acı olayı unutmamız mümkün değil. Andrey Karlov büyük bir Türk dostuydu, bizlerin dostuydu. Bu haince saldırıyı yapanlar yanıldı. Onlar Türkiye- Rusya dostluğunu bozacaklarını zannetti; ama iki ülkenin dostluğu artarak devam ediyor. Çünkü bu dostluk tarihin de derinliklerinden geliyor. Bize düşen görev Andrey Karlov'un anısını Demre'de yaşatmak. Bunu yapacağız" dedi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

Rusya Federasyonu, Demre, Güncel
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