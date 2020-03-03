Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı - Son Dakika

Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı

6 saat önce

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada, FETÖ'nün MİT mahrem imamı olduğu belirtilen Salim Z., tanık olarak dinlendi.

Rus Büyükelçi Karlov suikasti davasında Adil Öksüz itirafı, System.String[]

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastine ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada, FETÖ'nün MİT mahrem imamı olduğu belirtilen Salim Z., tanık olarak dinlendi. Salim Z., FETÖ'nün kritik firari ismi Adil Öksüz'ün "MİT elemanı" olduğuna dair sahte angaje formunu kendisinin hazırladığını belirterek, "Ubuntu isimli bir işletim sistemi var. Ben, o belgeyi bu sistemle yaptım" dedi.


Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevleriden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. FETÖ'nün MİT mahrem imamı olduğu belirtilen Salim Z., mahkemede tanık olarak dinlendi. Darbe girişiminin ardından hakkında gözaltı kararı verildiğini ve firari olarak yaşamını sürdürdüğünü belirten Salim Z., 2016-2019 tarihleri arasında FETÖ'nün gaybubet evlerinde saklandığını, 3 veya 4 kere saklandığı evi değiştirdiğini söyledi. Aynı evde saklandığı örgüt mensubu kişilerle polise teslim olduğunu ifade eden Salim Z., itirafçı olarak örgüt üyesi olduğunu bildiği yaklaşık 200 ismi yetkili mercilere bildirdiğini kaydetti.


"Sahte angaje formunu ben hazırladım"


15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten FETÖ'nün sivil sorumlularından firari Adil Öksüz'ün "MİT elemanı" olduğuna dair sahte angaje formunu kendisinin hazırladığını söyleyen Salim Z., "Ubuntu isimli bir işletim sistemi var. Ben o belgeyi bu sistemle yaptım" dedi.


"Talimat üzerine başka bir cemaatin sohbetlerine katıldım"


Salim Z., "17-25 Aralık sonrası örgüt abileri tarafından örgüt mensuplarına 'renklendirme' adı verilen kendilerini farklı cemaat ve gruplarda göstermeleri için talimat geldi. Talimat üzerine ben de başka bir cemaatin sohbetlerine katıldım" ifadelerini kullandı.


Duruşmaya, verilen aranın ardından devam edilecek. - ANKARA

Firari Adil Öksüz, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 12:22 Kaynak: İHA
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