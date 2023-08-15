Rus Büyükelçi Karlov'un suikastının üzerinden 7 yıl geçti

7 yıl önce Ankara'da katıldığı bir fotoğraf sergisinde FETÖ mensubu Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Gennadiyeviç Karlov suikastının üzerinden 7 yıl geçerken, kanlı eylemde tetiği çeken Altıntaş'ın örgüt içindeki mahrem sorumlusu Şahin Söğüt'ün eşi A.S., polis tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

SUİKASTIN ÜZERİNDEN 7 YIL GEÇTİ

Edinilen bilgilere göre, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmesinin üzerinden 7 yıl geçti.

TALİMAT FETÖ'NÜN "MAHREM İMAMI"NDAN

"Gezgin Gözüyle Kaliningrad'dan Kamçatka'ya Rusya" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katılmak üzere 19 Aralık 2016'da akşam saatlerinde Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gelen Karlov, FETÖ/PDY üyesi polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ın, FETÖ içindeki "mahrem imamı" Şahin Söğüt ile suikastten 10 gün önce görüşüp saldırı ile ilgili yerine getirmesi gereken talimatları aldığı tespit edilmişti.

EVE DÜZENLENEN BASKINLA GÖZALTINA ALINDI

Üzerinden 7 yıl geçen suikasta ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kanlı eylemi gerçekleştiren FETÖ üyesi Altıntaş'a saldırıdan 10 gün önce talimatı veren "mahrem imamı" Şahin Söğüt'ün firari olarak aranan eşi A.S. adlı kadının Beylikdüzü'nde bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Örgüt üyesi A.S.'nin izini süren polis, önceki gün belirlenen adrese baskın düzenledi. Yapılan operasyonda S. yakalanarak gözaltına alındı.

ÖRGÜT ŞİRKETLERİNDE KAYDI YER ALIYOR

Hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edilen A.S.'nin, örgütün gizli haberleşme ağı Bylock Veri Kaydının bulunduğu, kapatılan örgüt şirketlerinde kaydının yer aldığı belirlendi. A.S.'nin saklandığı evde gerçekleştirilen aramalarda ise bir cep telefonu, 1 sim kartı aparatı, 2 farklı sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi. Sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürülen FETÖ hükümlüsünün ifade işlemlerinden sonra bugün adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.