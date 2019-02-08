Son Dakika Haberleri: Rus Büyükelçi: Soçi'de Düzenlenecek Astana Zirvesi Büyük Önem Taşıyor

Rus Büyükelçi: Soçi'de Düzenlenecek Astana Zirvesi Büyük Önem Taşıyor

1 saat önce

Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Moskova'nın, Ankara'nın İdlib memorandumuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini ümit ettiğini ve bu konuda Soçi'de düzenlenecek Astana zirvesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Rus Büyükelçi: Soçi'de Düzenlenecek Astana Zirvesi Büyük Önem Taşıyor, System.String[]
Rusya'nın Suriye Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, Moskova'nın, Ankara'nın İdlib memorandumuyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesini ümit ettiğini ve bu konuda Soçi'de düzenlenecek Astana zirvesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Yefimov Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, El Nusra terör örgütünün neredeyse tüm çatışmasızlık alanında kontrolü ele alması ve oradan muhalif birlikleri uzaklaştırması nedeniyle İdlib'deki durumun kötüleştiğini ifade etti.

Diplomat, "Türk tarafının 17 Eylül 2018 tarihli Soçi memorandumunun yükümlülüklerini yerine getirmesi ve bizim birlikte İdlib'de silahsız alanın kurulmasına yönelik anlaşmayı uygulamayı başaracağımızı ümit ediyoruz" dedi.

Büyükelçi, silahsız alanın geçici bir önlem olduğunu ve sonunda Suriye'nin yasal hükümetinin egemenliğinin yeniden kurulacağını belirterek, "Bu konuda Soçi'de Şubat ayı ortasında düzenlenecek Astana üçlüsünün zirvesi büyük önem taşıyor" dedi.

Yefimov, her gün birçok sivil vatandaşın ve Suriyeli askerin ölümüne neden olan ihlallerin saptandığının ve teröristlerin eylemlerinin Hmeymim hava üssü için de tehdit oluşturduğunun altını çizdi. - Kaçmaz

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:41 Kaynak: DHA

Dünya
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