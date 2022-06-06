Rus Büyükelçi, ülkesinin Bosna Hersek üzerinde "sorgulama hakkını" savundu - Son Dakika
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Rus Büyükelçi, ülkesinin Bosna Hersek üzerinde "sorgulama hakkını" savundu

06.06.2022 20:17
Rus Büyükelçi, ülkesinin Bosna Hersek üzerinde "sorgulama hakkını" savundu

BANJA Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'in herhangi bir siyasi veya askeri oluşuma üyeliğini sorgulama hakkına sahip olduklarını iddia etti.

BANJA Rusya'nın Saraybosna Büyükelçisi Igor Kalabuhov, Bosna Hersek'in herhangi bir siyasi veya askeri oluşuma üyeliğini sorgulama hakkına sahip olduklarını iddia etti.

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi'nde (NSRS) özel oturuma katılan Kalabuhov, uluslararası kurumların Bosna Hersek'teki yıkıcı rolünün durdurulması gerektiğini söyleyerek, "onların" siyasetinin Bosna Hersek'te uygulanmasının bencillik olduğunu ifade etti.

RS'in kendi varlığını ispatlamaya çalışmasına karşı çıkıldığını iddia eden Kalabuhov, "Bosna Hersek'in tarihi gerçeği ve yerel zihniyetine karşı çıkan herhangi bir dış müdahale tehlikeli sonuçlar doğurur." dedi.

Kalabuhov, Batı'nın Rusya'ya yaptırım uygulamasını eleştirerek, "Rusya, Bosna Hersek'in herhangi bir siyasi veya askeri oluşuma üyeliğini sorgulama hakkına sahiptir." değerlendirmesinde bulundu.

Boşnak milletvekilleri, Rus büyükelçinin NSRS'teki konuşmasını protesto ederek salonu terk etti.

Kalabuhov'un açıklaması kısa sürede büyük tepki toplarken, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat üyesi Zeljko Komsic, Bosna Hersek'in dış politika hedeflerini asla değiştirmeyeceğini belirterek, "Bosna Hersek, NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyelik yolunu Kalabuhov'a sorun oldu diye değiştirecek değil." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Saraybosna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Büyükelçi, ülkesinin Bosna Hersek üzerinde 'sorgulama hakkını' savundu - Son Dakika

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