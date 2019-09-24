Rus Büyükelçiden Başkan Böcek'e ziyaret

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti.

Başkan Böcek, görüşmede başta turizm olmak üzere iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek adına gösterilen gayretler ve yapılan çalışmalar olduğunu belirterek, bu kapsamda iki ay önce Moskova'da Türk Turizm Festivali düzenlendiğini hatırlattı.

Rusya ile Antalya'nın kardeş şehir düzeyinde ilişkileri ve işbirlikleri olduğunu vurgulayan Böcek, " Konyaaltı'nda 30 bine yakın Rus vatandaşı yaşıyor. Konyaaltı Yabancı Meclisi'nde Rus kardeşlerimize yer verdik. Kültür, sanat anlamında da birçok konularda işbirliği içerisinde olduk. Şehrimizde yaşayan Rus vatandaşların düzenleyeceği her türlü kültürel ve sanatsal etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermeye hazırız." diye konuştu.

Büyükelçi Yerhov da iki ülke arasındaki ilişkilere değinerek, Antalya'nın Rusya için önemini anlattı.

Antalya'nın dostluk ve kardeşlik bakımından Rusya için simge kent haline geldiğini kaydeden Yerhov, şunları ifade etti:

"Antalya turizmi bambaşka bir şey. Antalya'da denize gittiğimde çevreye baktığımda çevre düzenine ne kadar önem verildiğini görüyorum. Öte yandan kendimi Rusya'da gibi hissediyorum. Çünkü herkes Rusça konuşuyor. Rus ziyaretçiler her geçen yıl artıyor. Herkes mutlu bir şekilde ülkesine dönüyor. Antalya'ya ve yönetenlerine Rus vatandaşımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etmek istiyorum."