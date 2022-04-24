Rus Büyükelçiliği, "İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarını" yalanladı - Son Dakika
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Rus Büyükelçiliği, "İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarını" yalanladı

24.04.2022 13:40
Rus Büyükelçiliği, "İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarını" yalanladı

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, "İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rusya'nın Tahran Büyükelçiliği, " İran'ın Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Rusya'ya silah sevkiyatı yaptığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Rus Büyükelçiliği sosyal medya hesabı Twitter'dan bazı uluslararası medya organlarında yayımlanan söz konusu haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan İran'ın Rusya'ya silah desteğine ilişkin haberler asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası bazı medya organlarında, bir süre önce İran'ın, Ukrayna savaşında kullanılmak üzere aralarında İran yapımı Bavar-373 savunma sisteminin de bulunduğu silahları, Irak üzerinden Rusya'ya gönderdiği yönünde haberler yayımlanmıştı.

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Silah, Rusya, İran, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus Büyükelçiliği, 'İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarını' yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus Büyükelçiliği, "İran'ın Rusya'ya silah gönderdiği iddialarını" yalanladı - Son Dakika
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