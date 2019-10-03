Son Dakika Haberleri: Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
Son Dakika Dünya Haber

Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı

53 dakika önce

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi.

Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı, System.String[]

Olimpiyat şampiyonu Rus buz patenci, kişisel yaşamı hakkında bilgi almak için sosyal medya üzerinden bulduğu bir falcıya yaklaşık 171 bin TL para gönderdi. Falcının, kendisiyle iletişimi kesmesinin ardından dolandırıldığını anlayan Rus patenci, durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

Olimpiyat şampiyonu Artistik Buz Patencisi Adelina Sotnikova, sosyal medya üzerinden bir falcı buldu. Sotnikova daha sonra Instagram üzerinden falcıyla iletişime geçti. Sotnikova'ya kendisini 'Olga' olarak tanıtan falcı kadın, Sotnikova'ya kişisel yaşamı hakkında bilgiler verebileceğini ancak uzaktan hizmet verdiğini söyledi. Bunun üzerine Sotnikova, falcının kendisine verdiği hesaba 2 Milyon Ruble (yaklaşık 171 bin TL) para transferi yaptı. Ancak, para transferinin ardından falcı Sotnikova ile iletişimini kesti.

Bunun üzerine dolandırıldığının farkına varan Sotnikova durumu polise bildirerek şikayette bulundu.

Dünya

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahte konteyner dolandırıcısı hapisten çıkar çıkmaz başkasını dolandırdı
Sosyal medyaya yüklediği videoda şehitlere küfür ve hakaret eden şüpheli gözaltına alındı Hayat Park 1 Rezidans'ta teslimatlar başladı Trabzonspor'un rakibi Basel'den küstah paylaşım! Türkiye haritasını böldüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 18:22:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus buz patenci, 171 bin tl verdiği falcı tarafından dolandırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]