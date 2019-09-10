Rus çalışanların yarısı robotlar yüzünden işsiz kalabilir

Rus araştırmacılar, 2030'a kadar Rusya'daki işçilerin yüzde 45.5'inin robotlar yüzünden işsiz kalabileceğini iddia etti.

İzvestiya gazetesi, Rusya Ulusal Ekonomi ve Kamu Yönetimi Akademisi'nin (RANEPA) verilerini paylaştı.

Habere göre, sadece resmi olarak çalışan kişileri kapsayan araştırmanın sonuçlarına göre robotların yaygınlaşması 20.1 milyon kişiyi etkileyebilir. Robotların yüzünden otel ve restoran çalışanlarının yüzde 73'ünün, üretim ve imalat sanayinde çalışanların yüzde 60'ının, tarım ve ormancılık alanında çalışanların yüzde 58'inin işsiz kalma riski bulunuyor. Ayrıca, hizmet sektöründeki bazı mesleklerin yakın gelecekte yok olabileceği belirtildi. Haberde, robot kullanımının vergilendirilmesinin, bunun önüne geçilebilmesi için bir tedbir olabileceği belirtildi.