Rus caydırıcı güçleri, "özel savaş görevi" durumuna geçti - Son Dakika
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Rus caydırıcı güçleri, "özel savaş görevi" durumuna geçti

28.02.2022 16:47
Rus caydırıcı güçleri, "özel savaş görevi" durumuna geçti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Stratejik Füze Kuvvetleri Komutanlığı görev vardiyaları, Kuzey ve Pasifik filoları ile Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığının, takviyeli personelle özel savaş görevi durumuna geçirildiği" yönünde rapor verdiği bildirildi.

Putin, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve NATO ülkelerinin üst düzey yetkililerinin açıklamalarını gerekçe göstererek, Rus ordusunun caydırıcı güçlerinin özel savaş görevi durumuna geçmesini emretmişti.

Rus ordusunun caydırıcı güçleri, nükleer silahlar ve hipersonik füzeleri de kapsıyor.

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Vladimir Putin, Savaş, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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