Rus çiftin boğulma ihbarı şakası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Rus çiftin boğulma ihbarı şakası ekipleri harekete geçirdi

27.06.2023 12:42

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir Rus çift, kız arkadaşının kaybolduğunu söyleyerek boğulma ihbarı yaptı. Sahil Güvenlik ekipleri ve polis olay yerine geldi ancak yapılan aramalarda boğulan bir kişiye rastlanmadı. Olayın şaka olduğu ortaya çıktı ve çift hakkında cezai işlem uygulandı.

Rus çiftin boğulma ihbarı şakası ekipleri harekete geçirdi

Sahildeki vatandaşların yanına gelip kız arkadaşının kaybolduğunu söyledi

ANTALYA Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Rus vatandaşın denizde kaybolduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri hareke geçti. Denizden yapılan aramalarda boğulan her hangi bir kişiye rastlanılmazken, tatil için ilçeye gelen Rus çiftlerin bir birlerine şaka yapmak için böyle bir yola başvurdukları ortaya çıktı.

Olay dün saat 16.00 sıralarında Koru Sahili'nde meydana geldi. 30-35 yaşları arasında kimlikleri belirlenemelen Rus uyruklu erkek turist, sahilde bulunan vatandaşların yanına gelerek kız arkadaşının denize girdikten sonra bir daha çıkmadığını iddia etti. Sahildeki vatandaşlar durumu bölgede bulunan işletme sahibine ve polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredekilerin verdiği bilgiler doğrultusunda Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri dalgıç ve zodyak botla arama çalışması başlattı. Sağlık ekipleri ve ambulansın da hazırda beklediği aramalarda denizde boğulma vakasına rastlanmadı.

"Şaka yapmak istemişler"

Olayın yaşandığı bölgedeki işletmenin sahibi Fatih Özel, "Arkadaşlar boğulma tehlikesi olduğunu söyledi. Bir tane Rus'un karısını kaybettiğini, bizim restaurantın 100-150 metre ilerisinde kalenin dibindeki açıklarda eşinin kaybolduğunu söylediler. Biz de gittik ilgilendik ama çiftler bir birlerine şaka yapmışlar. Gelen polis arkadaşlar da şaka yapıldığından dolayı gerekli cezayı yazdılar. Ama böyle şeyleri yapmamak gerekiyor. Bütün herkes telaş ve panik içinde. 2 tane Rus vatandaşın yaptığı şaka yüzünden bu kadar ekip harekete geçti." dedi.

Kaynak: İHA
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Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus çiftin boğulma ihbarı şakası ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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