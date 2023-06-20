Rus çocuk, Alanya'da otel havuzunda boğuldu - Son Dakika
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Rus çocuk, Alanya'da otel havuzunda boğuldu

Rus çocuk, Alanya'da otel havuzunda boğuldu

20.06.2023 15:02

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 7 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu. Nikol Lazareva yüzmek için havuza girdi ve bir süre sonra çırpınmaya başladı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan çocuk, özel bir hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde tatil yapan Rus ailenin 7 yaşındaki çocuğu otelin havuzunda boğuldu. Türkler Mahallesi'nde bir otelde tatillerini geçiren ailenin kız çocuğu Nikol Lazareva (7) yüzmek için havuza girdi.

ÇIRPINMAYA BAŞLAYINCA FARK ETTİLER

Bir süre yüzdükten sonra çırpınmaya başlayan çocuk, çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı. Çağrılan sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan çocuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Lazareva'nın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA
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