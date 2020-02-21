Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor - Son Dakika Dünya

Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor

6 saat önce

Learning World Programı'nın bu bölümünde çocukların ana dillerinin yanı sıra 3-4 yabancı dil öğrendikleri Rus anaokullarını ve 11 yaşından itibaren çocuklara teknoloji dersleri veren özel eğitim sistemi 'Kvantorium'u mercek altına alıyoruz

Rus çocuklar 3 yaşında 4 dil öğreniyor, 11 yaşında robot tasarlıyor, System.String[]

Gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren içinde yaşadığımız dünya hakkında bilgi edinmeye başlarız. Attığımız ilk adımlar aynı zamanda en önemlileridir.


Uzmanlar, okul öncesi eğitimin gelecekle ilgili kariyer seçimi ve sosyal faaliyetler gibi kararlarımızda önemli rol oynadığına vurgu yapıyor. Çocuklar kaç yaşından itibaren yabancı dil öğrenmeye başlayabilir, yeni teknolojilerin üstesinden gelebilir? Okul öncesi eğitim, ülkeden ülkeye değişiyor.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 09:52 
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