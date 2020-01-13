Rus çocukların tank sürme heyecanı
6 saat önce
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:57
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