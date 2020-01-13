Rus çocukların tank sürme heyecanı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus çocukların tank sürme heyecanı - Son Dakika Dünya

Rus çocukların tank sürme heyecanı

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Sokolniki Parkı'nda oluşturulan bir alanda çocuklar, yeniden dizayn edilen efsanevi Sovyet APC tanklarının prototipini sürme imkanı buluyor. View on euronews

Rus çocukların tank sürme heyecanı

Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:57 
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