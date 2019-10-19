Son Dakika Haberleri: Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü
Son Dakika Dünya Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü

Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü

19 dakika önce

Rusya'dan bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı açıklandı.

Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü, System.String[]

Rusya'dan bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı açıklandı.


Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rus delegasyonun Beşar Esad ile tansiyonun yükseldiği ülkenin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüştüğünü aktarıldı. Açıklamada ayrıca "Bu bölgede gerilimi düşürmek ve güvenliği sağlamak için gerekli olan adımlar not edildi." denildi.

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Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Şam, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:18 
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