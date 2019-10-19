Rus delegasyonu Şam'da Esad ile Suriye'nin kuzeyini görüştü
19 dakika önce
Rusya'dan bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı açıklandı.
Rusya'dan bir heyetin Suriye'nin başkenti Şam'da Devlet Başkanı Beşar Esad ile bir araya gelerek ülkenin kuzeyinde yaşanan gelişmeleri ele aldığı açıklandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Rus delegasyonun Beşar Esad ile tansiyonun yükseldiği ülkenin kuzeydoğusundaki gelişmeleri görüştüğünü aktarıldı. Açıklamada ayrıca "Bu bölgede gerilimi düşürmek ve güvenliği sağlamak için gerekli olan adımlar not edildi." denildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 02:18
İBB Başkanı İmamoğlu: Masaya oturduğumuz ülkelerin kaos politikalarına güvenmiyoruz Rus yetkililer, Suriye'nin başkenti Şam'da Esed ile görüştü Almanya'dan haddini aşan Türkiye çıkışı: Biz de Türkleri geri göndeririz Lübnan'da Whatsapp'a uygulanan vergilerle ilgili yapılan gösteriler sonrası hükümet geri adım attı