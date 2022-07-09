Rus Deniz Kuvvetleri Nükleer Enerjili İnsansız Sualtı Araçlarını Taşıyan İlk Denizaltıyı Teslim Aldı

MOSKOVA, 9 Temmuz (Xinhua) -- Rus deniz kuvvetleri, Poseidon nükleer enerjili insansız su altı araçlarını taşımak üzere tasarlanan ilk denizaltı olan Belgorod'u Cuma günü teslim aldı. Rusya Deniz Kuvvetleri Baş Komutanı Nikolay Yevmenov törende, denizaltının Rusya'ya çeşitli bilimsel araştırma görevlerini yerine getirmesi ve okyanusların uzak bölgelerinde kurtarma operasyonları yürütmesi için yeni fırsatlar sunduğunu söyledi. Nükleer enerjiyle çalışan ve 2019 Nisan ayında denize indirilen Belgorod'un daha önce donanmaya 2020'de teslim edilmesi planlanmıştı. Bu tür iki denizaltı daha 2027 yılına kadar hizmete girecek. TASS'ın önceki bir haberine göre, Poseidon insansız sualtı aracı, düşman deniz üslerini yok etmek için 2 megatona kadar randımanla bir nükleer savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip. Araç 1 kilometrenin üzerinde bir operasyonel derinlikte kıtalararası menzilde hızlı seyahat edebiliyor.