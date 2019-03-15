Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
1 saat önce
Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı
'ndan geçiş yaptı.
Rus donanmasının Karadeniz
filosuna ait "RFS B-265 Krasnodar
" isimli denizaltı, saat 10.00'da Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na girdi.
Saat 13.00'da Çanakkale önlerine ulaşan denizaltı Ege Denizi
yönüne seyrini sürdürdü.
Denizaltıya güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:19 Kaynak: AA
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