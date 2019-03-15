Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
23 dakika önce
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'RFS Krasnodar' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı
'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'RFS Krasnodar
' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Ege Denizi
'ne doğru yol aldı. Marmara Denizi
yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasının Karadeniz
filosuna ait 'RFS B-265 Krasnodar' adlı denizaltı, saat 13.00 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Denizaltı Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında denizaltıya sahil güvenlik botu refakat etti. Denizaltının boğaz geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkati çekti.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:06 Kaynak: İHA
TOKİ'nin 50 Bin Sosyal Konut Projesi İçin Başvuru Sayısı 125 Bini Aştı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Sağlık Bakanlığı Kocaeli'de 402 Bin Prezervatif Dağıtacak