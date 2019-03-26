Son Dakika Haberleri: Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

44 dakika önce

Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti, System.String[]
Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Donanmanın Karadeniz filosuna ait "RFS B-265 Krasnodar" isimli denizaltı, Ege Denizi yönünden boğaza girdikten iki saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.

Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren denizaltıya boğaz geçişinde güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA

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