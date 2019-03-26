Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
44 dakika önce
Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Rus donanmasına ait bir denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Donanmanın Karadeniz filosuna ait "RFS B-265 Krasnodar" isimli denizaltı, Ege Denizi yönünden boğaza girdikten iki saat sonra Çanakkale önlerine ulaştı.
Marmara Denizi yönüne seyrini sürdüren denizaltıya boğaz geçişinde güvenlik gerekçesiyle sahil güvenlik botları eşlik etti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 04:27 Kaynak: AA
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