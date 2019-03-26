Rus Denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
59 dakika önce
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçtiÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE - Rus donanmasına ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Ege Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, saat 16.15 sıralarında Çanakkale önlerinde oldu. Denizaltı Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında denizaltıya Sahil Güvenlik ekipleri refakat etti. Denizaltının boğaz geçişi sırasında güvertesindeki askerler dikkati çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:25 Kaynak: İHA
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