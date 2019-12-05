Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
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Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.
Akdeniz'e doğru hareket eden Rus denizaltısı 'Novorossiysk' bugün saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan Rus denizaltısına bir sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE
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