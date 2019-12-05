Son Dakika Haberleri: Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Son Dakika Güncel Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti

6 saat önce

Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan geçti, System.String[]

Rus donanmasına ait Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' isimli denizaltı Çanakkale Boğazı'ndan geçti.


Akdeniz'e doğru hareket eden Rus denizaltısı 'Novorossiysk' bugün saat 12.30 sıralarında Marmara Denizi'nden boğaza giriş yaptı. Saat 15.00 sıralarında Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önüne ulaşan Rus denizaltısına bir sahil güvenlik botu da refakat etti. 36 millik boğaz geçişini tamamlayan Rus denizaltısı 'Novorossiysk' Akdeniz'e doğru hareket etmeyi sürdürüyor. - ÇANAKKALE

Çanakkale Boğazı, Novorossiysk, Karadeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 03:41 Kaynak: İHA
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