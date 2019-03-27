Son Dakika Haberleri: Rus Denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti

Rus Denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan Geçti

16 dakika önce

Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçti.

İstanbul Boğazı'na saat 10.00'da Marmara Denizi'nden giren Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltıya Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Güvertesinde askerler görülen Rus denizaltısı saat 11.15'te Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altından geçerek Karadeniz'e doğru ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:11 Kaynak: DHA

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