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Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

13.02.2022 13:34
Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e hareket etti.

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e hareket etti.

Çanakkale Boğazı'ndan dün geçen Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na geldi. Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. - İSTANBUL

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Çanakkale Boğazı, İstanbul Boğazı, Karadeniz, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika
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