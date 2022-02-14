Rus denizaltısı İstanbul Boğazı'ndan geçti - Son Dakika

Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e hareket etti.
Çanakkale Boğazı'ndan dün geçen Rus donanmasına ait 'Rostov Na Donu' isimli denizaltı, bugün Marmara denizi yönünden, 11.00 sıralarında İstanbul Boğazı'na geldi. Boğaz'dan geçen denizaltı, Karadeniz'e doğru yola çıktı.
Geçtiğimiz günlerde de 6 Rus savaş gemisi Karadeniz'e doğru açılmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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