Son Dakika Haberleri: Rus denizaltısı kazası: Muhalif medyadan Kremlin'e gerçekleri gizleme suçlaması
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Rus denizaltısı kazası: Muhalif medyadan Kremlin'e gerçekleri gizleme suçlaması

1 saat önce

Rusya'da muhalif basın organları Kremlin yönetimini geçtiğimiz pazartesi yaşanan denizaltı kazasındaki gerçekleri saklamakla itham ediyor.

Rus denizaltısı kazası: Muhalif medyadan Kremlin'e gerçekleri gizleme suçlaması, System.String[]
Rusya'da muhalif basın organları Kremlin yönetimini geçtiğimiz pazartesi yaşanan denizaltı kazasındaki gerçekleri saklamakla itham ediyor.

Pazartesi yaşanan ve 14 kişinin hayatını kaybettiği kazanın resmi olarak salı günü açıklanması ve olayın nerede ve hangi şartlarda gerçekleştiğine dönük bilgilerin paylaşılmaması eleştiri konusu. Bunun yanında yangının sönüp sönmediği, denizaltının bir nükleer reaktöre sahip olup olmadığı ve geminin türü hakkında da hala net bir bilgi verilmemiş durumda.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:07 
Rusya, Dünya
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