Son Dakika Haberleri: Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor
Son Dakika Güncel Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor - Son Dakika

Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor

6 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.

Rus denizaltısı 'Novorossiysk, Akdeniz'e iniyor, System.String[]

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, Akdeniz'e yol alıyor.

Marmara Denizi'nden saat 12.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 'Novorossiysk' adlı denizaltı, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 15.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen Rus denizaltısı, Akdeniz'e doğru yol aldı. Boğazdan geçişi sırasında Rus denizaltısına Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti.


Novorossiysk, Çanakkale, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:02 Kaynak: DHA
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