Rus Denizaltısı 'Veliky Novgorod' Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

RUS Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.



Ege Denizi'nden bugün saat 14.30'da Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, saat 16.10'da Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçen ve güvertesinde askerler bulunan Rus denizaltısına, 2 Türk Sahil Güvenlik Botu eşlik etti. Boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu dönen Rus denizaltısı, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.



Rus Donanması'na ait 'Veliky Novgorod' adlı denizaltı, 2017 yılında Akdeniz'de görev yaparken, Suriye'nin İdlib kentindeki El Nusra Cephesi (yeni adıyla Fetih el Şam) hedeflerini Kalibr tipi kruz füzeleriyle vurmuştu.



- Çanakkale

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