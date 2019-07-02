Rus denizaltısında yangın: 14 denizci öldü
1 saat önce
Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:31 Kaynak: İHA
Rus araştırma denizaltısında çıkan yangında en az 14 denizci hayatını kaybetti. Rusya
Savunma Bakanlığı, Rus sularında araştırma yapan bir denizaltıda çıkan yangında en az 14 denizcinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Denizcilerin dün gece meydana gelen yangında zehirli maddelerle oluşan yanıklarla öldükleri rapor edildi. Savunma Bakanlığının açıklamasında, "1 Temmuz'da, Rus karasularında, Rus Deniz Kuvvetlerinin talimatıyla ve okyanus altını incelemek üzere tasarlanmış derin su araştırma cihazında bir yangın çıktı. Biyometrik ölçümler sonucu, zehirli ürünlerle yanma sonucu 14 denizci hayatını kaybetti. Olayın sebepleri tespit edildi. Soruşturma Deniz Kuvvetleri Komutanı tarafından yürütüldü" ifadeleri yer aldı. - MOSKOVA
Rusya donanmasına ait denizaltında yangın! 14 asker hayatını kaybetti
Mersin'i alarma geçiren ölümlerle ilgili önemli gelişme! Teslim olan zanlı tehlikedeki insanların listesini verdi
Son Dakika! Üsküdar'da 5 katlı bir binada çıkan yangın sonrası patlama meydana geldi
İşte Üsküdar'daki korkutan patlamadan ilk görüntüler!