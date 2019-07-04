Son Dakika Haberleri: Rus denizaltısındaki yangın batarya bölmesinde başlamış
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Rus denizaltısındaki yangın batarya bölmesinde başlamış

10 dakika önce

Rusya kara sularındaki denizaltıda çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangının nerede başladığı belli oldu.

Rus denizaltısındaki yangın batarya bölmesinde başlamış, System.String[]
Rusya kara sularındaki denizaltıda çıkan ve 14 denizcinin hayatını kaybettiği yangının nerede başladığı belli oldu. Yangının, batarya bölmesinde başlayıp, diğer bölmelere yayıldığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştüğü sırada, denizaltıda çıkan yangına dair yeni bilgiler paylaştı. Şoygu, "Kazanın ana sebebi belirlendi. Batarya bölmesinde çıkan yangın daha sonra diğer bölmelere yayıldı" dedi. Şoygu, denizaltının kısa sürede onarılacağını umduğunu söyledi.


- Rusya
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:11 Kaynak: DHA
Dünya
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