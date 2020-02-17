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Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi
14 dakika önce
Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi, Halep şehrini yıllardır ilk defa silahlı muhaliflerin kontrolünden çıkardı. Esad güçleri daha önce Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına almış ve buradaki bariyerleri temizlemeye başlamıştı.
Suriye birlikleri, ülkenin kuzeybatısındaki son muhalif yerleşim bölgelerine karşı önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi, Halep şehrini ilk kez silahlı muhaliflerin kontrolünden çıkardığı anlamına geliyor.
Esad güçleri daha önce Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına almış ve buradaki bariyerleri temizlemeye başlamıştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34
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