Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi

14 dakika önce

Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi, Halep şehrini yıllardır ilk defa silahlı muhaliflerin kontrolünden çıkardı. Esad güçleri daha önce Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına almış ve buradaki bariyerleri temizlemeye başlamıştı.

Rus destekli Suriye ordusu Halep'in büyük çoğunluğunu ele geçirdi, System.String[]

Suriye birlikleri, ülkenin kuzeybatısındaki son muhalif yerleşim bölgelerine karşı önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Suriye hükümetine bağlı güçlerin ilerleyişi, Halep şehrini ilk kez silahlı muhaliflerin kontrolünden çıkardığı anlamına geliyor.


Esad güçleri daha önce Şam ve Halep arasındaki M5 karayolunu tamamen kontrol altına almış ve buradaki bariyerleri temizlemeye başlamıştı.

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Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 08:34 
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