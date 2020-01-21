Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmanın "teknoloji transferi içermediği" öne sürüldü.



Rus devlet ajansı TASS'ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bugüne kadar 120 adet S-400 füzesi, bazı yedek parça ve diğer gerekli malzemelerin teslim edildiği belirtildi. Haberde Türkiye ile yapılan yapılan anlaşmanın 'kısmen dahi olsa teknoloji transferini kapsamadığı' ifade edildi.