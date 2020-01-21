Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok - Son Dakika
Son Dakika Dünya Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok - Son Dakika Dünya

Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok

28 dakika önce

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmanın "teknoloji transferi içermediği" öne sürüldü.

Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok, System.String[]

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemlerini satın aldığı Rusya ile yaptığı anlaşmanın "teknoloji transferi içermediği" öne sürüldü.


Rus devlet ajansı TASS'ın askeri ve diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Türkiye ile Rusya arasında yapılan anlaşma gereği Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bugüne kadar 120 adet S-400 füzesi, bazı yedek parça ve diğer gerekli malzemelerin teslim edildiği belirtildi. Haberde Türkiye ile yapılan yapılan anlaşmanın 'kısmen dahi olsa teknoloji transferini kapsamadığı' ifade edildi.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Rusya, S 400, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 07:32 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener anket sonuçlarını açıkladı: Vatandaşımızın yüzde 64'ü parlamenter sisteme dönmek istiyor
AB'den küstah sözler: Türkiye'ye yaptırım için isim listesi hazırlıyoruz Google'a erişim sorunu yaşayan Türkiye'ye birçok ülkeden siber saldırı yapıldı OYAK, Total ve Moil için Demirören Holding ile 450 milyon dolara anlaştı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 08:01:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus devlet ajansı MASS: Türkiye ile yapılan S-400 anlaşmasında teknoloji transferi 'kısmen' bile yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]