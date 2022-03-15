Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: "Sorgu 14 saatten fazla sürdü"Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: "Sorgu 14 saatten fazla sürdü"Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı

15.03.2022 21:02

- Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: "Sorgu 14 saatten fazla sürdü" Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı Rusya'da yayın yapan Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun...

- Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: "Sorgu 14 saatten fazla sürdü"

Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı

MOSKOVA - Rusya'da yayın yapan Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açan editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından sorgusunun 14 saatten fazla sürdüğünü ifade ederken, editörün 30 bin ruble para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarını Rus devlet televizyonu Kanal 1'de canlı yayın sırasında savaş karşıtı pankart açarak protesto eden editör Marina Ovsyannikov, gözaltına alınmasının ardından serbest bırakıldı. İfadesinin ardından adliye çıkışından açıklama yapan Ovsyannikov, "Herkese desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Çok zor günler benim hayatımda. Çünkü 2 gün uykusuz kaldım. 14 saatten fazla sorguda kaldım ve benim yakınlarımla bağlantı kurmama izin vermediler. Hiç bir hukuki destek vermediler. Zor durumda kaldım. Yorumumu yarın yapacağım bugün dinlenmem gerekiyor" dedi.

Ovsyannikova'nın 30 bin ruble (4 bin TL) para cezasına çarptırıldığı ve çalıştığı kanaldan da istifa ettiği aktarıldı.

Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: Sorgu 14 saatten fazla sürdü Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: Sorgu 14 saatten fazla sürdü Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı
Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: Sorgu 14 saatten fazla sürdü Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: 'Sorgu 14 saatten fazla sürdü'Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus devlet televizyonunda savaş karşıtı pankart açan editör: "Sorgu 14 saatten fazla sürdü"Rus editör 30 bin ruble para cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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