Son Dakika Haberleri: Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor
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Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor

1 saat önce

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Rus devriye gemisi 'Vasily Bykov' Akdeniz'e iniyor, System.String[]
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi  Akdeniz'e doğru yol aldı.
Marmara Denizi'nden bugün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.  Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.
36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:11 Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Akdeniz, Güncel
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